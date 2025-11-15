A “Tv Talk” oggi su Rai 3 lo scandalo Bbc

A “Tv Talk” oggi pomeriggio su Rai 3 lo scandalo Bbc. Tra gli ospiti di Mia Ceran: Milly Carlucci, Marco Damilano e Aldo Cazzullo

Un approfondimento sullo scandalo che ha travolto la Bbc, portando alle dimissioni dei vertici del servizio pubblico inglese: lo propongono Marco Damilano, Aldo Cazzullo, Marco Varvello e Ginevra Leganza a “Tv Talk”, il programma con Mia Ceran in onda sabato 15 novembre alle 15.00 su Rai 3. Con lo stesso parterre, spazio anche al dibattito tele-politico che si è sviluppato in seguito alla Manovra finanziaria e alla rappresentazione che mette in scena la tv fra ricchezza e povertà.

Dopo i ReTVeet, la rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti, Milly Carlucci sarà al centro di un’analisi sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle tuttora in corso.

Infine, con Peppone Calabrese, spazio ai racconti di “Linea Verde”, mentre Carolina Crescentini svelerà i particolari del suo ultimo lavoro, “Mrs Playmen”.

“Tv Talk” è un programma di Furio Andreotti, Mia Ceran, Sebastiano Pucciarelli, Amabile Stifano, Dario Tajetta, con la collaborazione di Cinzia Bancone. A cura di Paola Gullà, produttore esecutivo Emiliano Casadio, regia Giulia Sodi.