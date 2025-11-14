Un eremo, vigneti e risaie in Oriente a “Sì, Viaggiare” oggi su Rai 2

Un eremo, vigneti e risaie in Oriente a “Sì, Viaggiare”, la rubrica del Tg2 in onda il 14 novembre alle 13.50 su Rai2. In Emilia-Romagna nella Val Chero all’Eremo di Sant’Espedito, luogo di fede immerso tra i boschi tenuto come un gioiello dall’attivismo dei parrocchiani di Badagnano carpaneto e poi al Castello di Magnano prima di finire il nostro viaggio a Piacenza.

Al confine tra Friuli e Slovenia tra i vigneti del Collio e di Brda, un parco-museo transfrontaliero diffuso e permanente per riunificare un’area tagliata da un confine dopo la Seconda guerra mondiale.

In Indonesia nell’Arcipelago delle piccole isole della Sonda a Bali. Nel verde delle risaie Patrimonio dell’Umanità dal 2012 e alla scoperta di Ubud, tra templi a picco sul mare come Uluwatu nell’affascinante e selvaggia isola di Nusa pelida.