Su Rai 4 una drammatica vigilia con “Silent Night – Il silenzio della vendetta”

Durante la Vigilia di Natale, un padre perde il figlioletto a causa di un proiettile vagante durante uno scontro tra bande rivali. Ferito alla gola e privato della voce, l’uomo intraprende un anno di preparazione fisica e mentale per vendicare la morte del figlio. Venerdì 14 novembre alle 21.20 su Rai 4 in prima visione l’action-thriller “Silent Night – Il silenzio della vendetta”, di John Woo.

Il film segue la discesa nei bassifondi criminali, dove l’uomo che ha perso il figlio e la voce affronta gang violente e corruzione, con l’obiettivo di eliminare i responsabili. John Woo, noto per i suoi film d’azione realizzati a Hong Kong, con “Silent Night” realizza un film privo di dialoghi che si concentra sull’azione visiva e sullo sviluppo emotivo del protagonista. La pellicola mescola elementi thriller e revenge movie, offrendo una riflessione sulla perdita e la possibilità di redenzione. Magnifico Joel Kinneman nel ruolo del silenzioso protagonista, capace di recitare solo con l’intensità dello sguardo.