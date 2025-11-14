Stasera su Rai Storia “Margherita Sarfatti. La regina senza corona”

Lo speciale “Margherita Sarfatti. La regina senza corona” in onda venerdì 14 novembre alle 21.10 in prima visione su Rai Storia

Tra i nomi nei saggi d’arte contemporanea, è difficile trovare Margherita Sarfatti. È stata la prima donna al mondo ad affermarsi nel ruolo di critica d’arte, teorizzatrice di una linea identitaria per l’arte italiana, ideatrice di un movimento come il Novecento Italiano e promotrice dell’arte contemporanea italiana sulla scena internazionale.

La sua storia personale e il lungo rapporto intellettuale e poi amoroso con Benito Mussolini hanno però pesato sulla sua figura. Una responsabilità che non giustifica la damnatio memoriae che ha colpito la Sarfatti – e molti degli artisti da lei sostenuti – fino ad anni molto recenti. Un personaggio raccontato dallo speciale “Margherita Sarfatti. La regina senza corona” in onda venerdì 14 novembre alle 21.10 in prima visione su Rai Storia.