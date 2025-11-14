Siti oscurati dall’ADM: come opera l’ente pubblico per proteggere gli italiani

Il mondo delle scommesse online, o più in generale il mondo dei giochi online, coinvolge ogni anno sempre più persone, con un giro d’affari da capogiro: un nuovo rapporto di Grand View Research prevede che il settore del gaming online raggiungerà i 102,9 milioni di dollari entro il 2025, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell’11,5% tra il 2019 e il 2025. Uno dei temi più importanti che contraddistingue questo settore è sicuramente quello del gioco responsabile e sicuro: qualsiasi tipo di scommettitore, che sia novello o veterano, è sempre meglio che utilizzi dei siti o delle piattaforme autorizzati ADM, dal momento che questi, rispetto ai siti o alle piattaforme illegali, garantiscono un’esperienza di gioco più sicura e tutelata.

Scommettere su un sito legale ha delle differenze sostanziali rispetto a farlo su un sito privo di regolare concessione: l’esperienza di gioco innanzitutto è sicura, il sito ha più o meno tutte le tipologie di gioco che si trovano anche sui siti illegali, ma soprattutto, permette di poter impostare limiti di gioco o addirittura l’autoesclusione, cosa che sui siti non autorizzati non è possibile attuare. Quasi tutte le piattaforme di gioco online cercano di attirare le attenzioni dei vari scommettitori facendo leva su bonus benvenuto molto interessanti, differenze di quote anche a volte rilevanti, grafiche che non passano inosservate, oppure esperienze di gioco come quelle sui casinò live che evolvono rapidamente: nuovi tavoli, game show, soluzioni streaming, etc.

Attenzione perché non sempre tutte queste novità sono necessariamente autorizzate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o rientrano nella lista dei siti legali. Basta però dare una lettura alla lista stilata da Truffa.net dei casinò live in Italia con licenza ADM per avere la certezza di aver scelto correttamente e di poter giocare online senza preoccupazioni e in totale sicurezza. Sapere che in caso di vincita, potrai prelevarla senza l’ansia di vederla sfumata da un momento all’altro, fa tanta, tanta differenza!

Come l’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane blocca i siti non autorizzati

Le scommesse online su piattaforme non regolamentate, oltre a comportare rischi per i giocatori, comportano anche delle perdite per lo Stato italiano. Infatti, la maggior parte di queste piattaforme non versano le tasse nel nostro Paese, ma magari hanno una licenza in Paesi specifici non riconosciuti in Italia, arrecando dunque un ammanco nelle casse dello Stato: si stima che il valore generato dalle scommesse illegali si aggiri intorno ai 20 miliardi. Solo nei primi 6 mesi del 2025 sono stati 772 i siti oscurati, con una black list che conta più di 11000 siti cancellati. Per non parlare poi di tutte le sale scommesse illegali e delle slot non a norma, dislocate qua e là per tutto il Paese.

La questione è stata messa sul tavolo dell’opinione pubblica in occasione del polverone alzato attorno alla questione Tonali & Co. dopo il sequestro dei cellulari nel novembre 2023. Da allora la notizia sembra quasi avere l’effetto opposto, ma è la stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che oltre ad occuparsi di pubblicare gli avvisi di gara relativi alle concessioni sui vari giochi (come fatto a gennaio per il gioco del Lotto e gli altri giochi numerici a quota fissa), ha la responsabilità di tutelare tutti i giocatori. Lo fa individuando i siti di gioco illegali attraverso il monitoraggio delle varie piattaforme di gioco; tra l’altro anche gli stessi utenti possono segnalare i siti illegali inviando una mail all’indirizzo indicato, come spiegano le istruzioni per il gioco a distanza dell’ADM.

Intanto questa sorta di gara “guardia e ladri” prosegue e così, con un comunicato emesso dalla stessa ADM in data 22 ottobre 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto l’inibizione alla connessione di 119 nuovi siti di gioco non autorizzati, i provider non interessati a non andare incontro a sanzioni, sono stati avvisati. In tutto questo, c’è da dire che anche gli scommettitori rischiano qualcosa, perché potrebbero vedersi chiuso il conto da un momento all’altro, senza nessuna possibilità di prelevare l’eventuale vincita presente. Dunque scommettere in maniera legale è sempre il modo migliore per divertirsi riducendo al minimo i vari rischi, soprattutto quelli che riguardano il momento del prelievo.