Revenge porn: Leonardo La Russa chiede di accedere a un percorso di giustizia riparativa

Leonardo La Russa, il 21enne figlio del presidente del Senato, ha presentato richiesta di accedere a un percorso di giustizia riparativa nel procedimento in corso a Milano in cui è imputato per revenge porn

“Il gip ha rinviato l’esame della posizione di Leonardo La Russa per valutare sia la possibilità che l’offerta di risarcimento estingua il reato sia, in subordine, la possibilità del percorso di giustizia riparativa. Quel che mi preme ricordare è che Leonardo è imputato per un solo messaggio video di 5 secondi che ha sempre sostenuto essere stato autorizzato dalla ragazza ‘purché fosse destinato solo a Gilardoni’, circostanza non negata dalla stessa, la quale ha dichiarato di non ricordare nulla. Leonardo La Russa ha tuttavia deciso di avanzare le richieste in esame al GIP con lo scopo dichiarato (anche attraverso una lettera) di far cessare ogni sofferenza alla ragazza e a lui stesso e far ritrovare pace ad entrambi”. Lo dichiarano gli avvocati Vinicio Nardo e Adriano Bazzoni.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)