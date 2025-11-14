Oroscopo di oggi, venerdì 14 novembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, venerdì 14 novembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Perfetto il transito della Luna in Leone, per conferirci tono e mordente. Conferme da parte degli amici che assecondano le nostre proposte. Buone opportunità per incontrare gente, praticare sport, divertirci e chiudere fuori dalla porta i grattacapi.
Toro
L’aspetto disarmonico della Luna ci mette in guardia dalle prese di posizione su questioni irrilevanti, che in famiglia fomentano rimostranze e ripicche. Procediamo a sbalzi fra momenti di agitazione e altri di calma piatta. L’umore si regola di conseguenza.
Gemelli
La giornata porta ottimismo, calore e allegria. Nella compagnia, non mancheranno le occasioni per brillare e per imporci all’attenzione degli altri. In ambito professionale, per trattare una questione piuttosto delicata, chiediamo consiglio a un esperto.
Cancro
Appariamo saldi, sereni e con tanta voglia di toglierci qualche piccolo capriccio. Gratificazioni insperate. Momento giusto per fare la pace. Possiamo contare su qualche entrata straordinaria, da investire nei progetti che ci stanno a cuore.
Leone
La Luna splende nel nostro segno conferendoci coraggio e fierezza. Le doti migliori per trasformare i possibili ostacoli in nuove opportunità. Fascino e simpatia, abbiamo le carte in regola per essere notati. Con naturalezza calamitiamo l’attenzione.
Vergine
Ritmo rilassato che invita al non fare. Ispirazioni creative da cui nei giorni a venire sapremo trarre vantaggio. L’intuizione ci sostiene. Guardiamo più lontano, e non perdiamoci nei piccoli fastidi quotidiani e in fantasie inconcludenti.
Bilancia
Oggi, grazie a un cielo favorevole, siamo l’immagine dell’equilibrio e della socievolezza. Un evento mondano è un’occasione per nuove conoscenze. Oggi possiamo allentare i cordoni della borsa e concederci una spesa voluttuaria, senza sentirci in colpa.
Scorpione
Manteniamo la calma, visto che la Luna ci guarda dall’alto, esponendoci a contrattempi e imprevisti soprattutto nei viaggi e negli spostamenti. In caso di nervosismo, per non provocare fratture con amici, collaboratori e amato, parliamo il meno possibile.
Sagittario
Mercoledì radioso, con la Luna in Leone che come sempre stravede per noi. Carisma e un’energia di fuoco che realizza nel tempo qualunque obiettivo. La fortuna ci sorride perché siamo i primi a crederci. Miriamo alto per riuscire a concretizzare i sogni.
Capricorno
A parte gli impegni pressanti e una marcata insofferenza per la quotidianità, dovuta più che altro alla stanchezza, tutto fila via senza intoppi. Possibilità di sfruttare opportunità favorevoli in ambito finanziario. Questioni di eredità trovano una soluzione.
Acquario
Schierata sul fronte opposto, la Luna mette le relazioni sotto esame. I risultati dipendono da quanto riusciamo a essere convincenti e affidabili. Per catturare lo sguardo del nostro ambiente, non c’è bisogno di fare gli stravaganti, puntiamo sulla credibilità.
Pesci
Nella professione procediamo con i piedi di piombo, ma sotto la cenere cova la volontà di riuscita, probabile spinta per fare un netto miglioramento. Cambio della guardia in amore? Una rottura sgombra il campo a un nuovo felice e intrigante incontro.