Meteo, aria polare in arrivo sull’Italia la prossima settimana: possibile la neve a bassa quota

Neve in arrivo al Centro-Nord: irruzione polare con fiocchi fino a quote basse la prossima settimana quando è previsto un brusco calo delle temperature

Una svolta invernale è prevista per la fine del mese: secondo le previsioni de ilmeteo.it, una forte irruzione di aria polare raggiungerà l’Italia a partire da giovedì 20 novembre, con un brusco calo delle temperature e la possibilità che la neve si spinga fino a quote insolitamente basse per il periodo. Si attendono “nevicate sulle Alpi (oltre i 5/600 metri) e sull’Appennino centro-settentrionale oltre i 1100/1300 metri di quota” e “a causa della velocità con cui avverrà l’irruzione e delle temperature piuttosto fredde, non è escluso il rischio di neve fino a quote molto basse (bassa collina/alta pianura) su Piemonte, Lombardia e Triveneto“.

L’autunno, quindi, sta rapidamente cedendo spazio all’inverno e l’Italia dovrà prepararsi a una fase più dinamica e fredda. Sebbene le nevicate fino a quote basse in novembre siano rare, la configurazione atmosferica attesa sembra offrire proprio le condizioni giuste per renderle possibili. “Già nel corso del prossimo weekend ci aspettiamo l’ingresso di una prima perturbazione che porterà piogge battenti e nevicate sull’arco alpino oltre i 1900/2000 metri di quota (in calo durante la giornata di lunedì 17 novembre)- dicono i meteorologi- Tuttavia, la nostra attenzione è rivolta da giovedì 20 novembre in poi quando un impetuoso ingresso di aria fredda di origine polare provocherà una drastica riduzione delle temperature su buona parte dell’Italia dando il via ad una fase di freddo maltempo. Nel corso di venerdì 21 novembre e nel successivo fine settimana ci aspettiamo la fase clou del peggioramento con abbondanti precipitazioni su molte delle nostre regioni. Si tratterà a tutti gli effetti di una configurazione più di stampo invernale con le correnti fredde in discesa dal Nord Europa fin verso il bacino del Mediterraneo”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)