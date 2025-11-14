le squadre di calcio con il maggior numero di tifosi in italia

Il calcio in Italia è molto più di un semplice sport: è passione, identità, senso di appartenenza. Gli oltre 25,5 milioni di tifosi che hanno seguito la Serie A al termine della stagione 2024/25 confermano come il campionato italiano continua a rappresentare un fenomeno di massa, che coinvolge praticamente un italiano su due. Ma quali sono le squadre dello Stivale che vantano il maggior numero di sostenitori?

Le intramontabili top 5

Secondo la recente ricerca Sponsor Value di StageUp e Ipsos, la classifica delle squadre più tifate mantiene salde le prime cinque posizioni, con poche variazioni rispetto agli ultimi anni. La Juventus si conferma regina indiscussa con 7.864.000 tifosi, nonostante un leggero calo dell’1,4% rispetto alla stagione precedente. La Vecchia Signora conserva il suo primato storico grazie a una base di supporters distribuita uniformemente su tutto il territorio nazionale, dal Nord al Sud.

Al secondo posto troviamo l’Inter, che continua a crescere con 4.180.000 tifosi (+1,7%) e consolida, per il terzo anno consecutivo, il sorpasso sul Milan in questa speciale classifica. I rossoneri, fermi a 3.816.000 sostenitori, mantengono comunque , confermandosi tra le squadre più amate d’Italia.

Il Napoli, forte dei due scudetti conquistati negli ultimi anni, si piazza al quarto posto con 3.036.000 tifosi. Una crescita significativa per i partenopei, che guadagnano il 15,2% di tifosi rispetto alla stagione 2021/22 (prima, quindi, dei due scudetti). Chiude la top 5 la Roma: 1.803.000 sostenitori per il club capitolino, che mantiene salda la propria posizione tra le grandi del calcio italiano.

Come vivono la passione calcistica gli italiani?

I numeri della classifica confermano che il calcio resta un fenomeno sociale radicato, capace di andare oltre il risultato sportivo. Il coinvolgimento dei tifosi si esprime in molti modi diversi, dalla partecipazione allo stadio al seguito costante delle partite in TV.

Le squadre oltre il milione

Dopo le prime cinque, la classifica si fa più combattuta. La Fiorentina vanta circa 700.000 tifosi, seguita dalla Lazio con 650.000 sostenitori. Il Cagliari, che rappresenta praticamente l’intera Sardegna, conta 580.000 fan.

Particolarmente significativa la crescita dell’Atalanta: la Dea ha raggiunto 415.000 tifosi, con un incremento annuo del 7,5%. Il motivo è da ricercarsi negli eccellenti risultati degli ultimi anni, compresa la vittoria dell’Europa League.

Il Torino si attesta intorno ai 410.000 supporter, ed è ormai tallonato dal Bologna. Il club felsineo, in forte ascesa anche grazie alle ottime prestazioni recenti (vittoria della Coppa Italia inclusa), supera i 400.000 tifosi con una crescita del 4,1%.

Sorprese, retrocesse e neopromosse

Uno degli aspetti più interessanti emersi dalla ricerca riguarda la crescita di club considerati di fascia medio-bassa. Guida la classifica delle squadre con maggior incremento di tifosi il sorprendente Lecce, che ha superato un club storico come il Genoa grazie a un impressionante +10% rispetto alla stagione precedente. Bene anche il Verona (+4,8%), che nel confronto ha guadagnato oltre 10.000 tifosi.

Chiosa finale sul “peso” delle retrocessioni in termini di tifosi: Monza ed Empoli, che hanno chiuso lo scorso campionato in ultima e terzultima posizione, hanno perso rispettivamente il 16,8% e il 18,8% dei propri supporter.

Per quanto riguarda invece le tre neopromosse di quest’anno, quella che ha più tifosi è il Sassuolo (76.000) seguito da Pisa (58.000) e Cremonese (51.000).