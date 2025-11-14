Insulti sessisti alla sottosegretaria ai rapporti con il parlamento Matilde Siracusano

“Ecco a voi un assaggio dello schifo che ricevo sui social”. Lo scrive sul suo profilo social la sottosegretaria ai rapporti con il parlamento Matilde Siracusano (Fi)

“Ecco a voi un assaggio dello schifo che ricevo sui social“. Lo scrive sul suo profilo social la sottosegretaria ai rapporti con il parlamento Matilde Siracusano (Fi), che posta anche un video dove aggiunge: “‘Vai a cucinare e poi a…‘. Ragazzi io non so cucinare, mi dispiace, non è uno dei miei più grandi talenti”.

E prosegue “‘Povera donna, lecca, lecca…‘”. Purtroppo ho l’ipoglicemia e non riesco neanche a mangiare un gelato, mi dispiace”. “‘Dove è uscita questa soubrette‘. Sarebbe un’offesa questa? Le soubrette sono donne che svolgono un lavoro rispettabile come tanti altri. ‘Una cagnetta no‘, penso che sia una domanda anche se manca il punto interrogativo. Non capisco perche’ utilizzare anche i cani come offesa. Vorrei tanto avere un cane perchè ne ho avuti tanti ma adesso non ho più il tempo di occuparmene, magari riusciamo a togliere l’iva sulle spese veterinarie, questo sì. ‘L’unica cosa chiusa è il tuo cervello‘. Ragazzi ma il cervello chiuso lo avete voi. Ma questi sono alcuni dei messaggi che ricevo quotidianamente sui miei social come commenti ai miei post ed è quello che accade purtroppo a tantissime quasi tutte le donne di questo Paese che si espongono sui social media. Ma è inaccettabile ma che schifo è? Ma dove stiamo arrivando? Ma non vi vergognate? Ragazzi guardate che io ho le spalle larghe e io domani vado a denunciare e tutto questo non mi fa soffrire, ma ci sono persone ragazze che soffrono enormemente per questo schifo che ricevono gratuitamente sui loro profili. Quindi il mio suggerimento è quello di denunciare, denunciare, denunciare. Magari questo brutto vizio qualcuno se lo toglie“.

