Il film “Challengers” stasera su Rai 2: ecco la trama

Un premio ai Golden Globes, disponibile anche in lingua originale, il film “Challengers” in onda stasera su Rai 2: ecco la trama

Tashi Duncan, ex prodigio del tennis diventata allenatrice, è una forza della natura che pretende il massimo da sé e dagli altri, dentro e fuori dal campo. Quando organizza un torneo minore per rilanciare la carriera del marito Art, ex campione in crisi, si ritrova a fronteggiare Patrick, suo ex migliore amico ed ex fidanzato. I tre condividono un passato intenso e irrisolto, e il confronto sul campo diventa il pretesto per riaprire vecchie ferite e passioni mai sopite.

E’ la trama del film “Challengers” in onda venerdì 14 novembre 2025 alle 21:20 su Rai 2.

Nel cast: Zendaya, Josh O’Connor, Mike Faist.