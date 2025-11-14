“I ponti di Toko-Ri”, un film d’amore e di guerra, su Rai Movie: la trama

William Holden e Grace Kelly sono i protagonisti del film “I ponti di Toko-Ri” diretto da Mark Robson, in onda venerdì 14 novembre alle 21.10 su Rai Movie

William Holden e Grace Kelly sono i protagonisti del film “I ponti di Toko-Ri” diretto da Mark Robson, in onda venerdì 14 novembre alle 21.10 su Rai Movie, per il ciclo “Meravigliosamente classico”. Inizi degli anni Cinquanta. Gli Stati Uniti sono impegnati nella Guerra di Corea. Il tenente dell’aviazione Harry Brubaker è incaricato di pilotare il suo jet e bombardare dei ponti in territorio nemico: i ponti sono strategici e la contraerea li difende con gran dispiego di mezzi. La missione è estremamente pericolosa, e prima di partire il pilota ottiene il permesso d’incontrarsi a Tokyo con la moglie Nancy. Il film ha vinto l’Oscar per gli effetti speciali. Nel cast anche Fredric March, Mickey Rooney.