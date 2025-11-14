Giachetti ironizza sul gelato alla Buvette della Camera

Alla Buvette della Camera arriva il gelato e Giachetti ironizza: “Abbiamo la panna, grande risultato per la nazione”. L’intervento in aula del deputato di Iv
“Chiedo scusa al collega Francassini che ho, come dire, in qualche modo aggredito per protestare per il fatto che i gusti del gelato alla buvette non sono sufficienti perché sono soltanto sei. Devo dare atto, me lo consenta di fare al collega Francassini, che questa mia sollecitazione ha consentito che noi abbiamo aggiunto ai sei gusti la panna. Da oggi, la notizia che possiamo dare a tutti i giornali, che si occupano di questo ormai da circa 15 giorni, è che abbiamo ottenuto un grande risultato. Oltre ai sei gusti c’è anche la panna”.
Prosegue in aula l’ironia del deputato Roberto Giachetti (Iv) sull’arrivo del gelato nella Buvette di Montecitorio “Io penso- aggiunge- che se noi faremo altri interventi sull’ordine del lavoro, sugli ordini del giorno e via dicendo, riusciremo ad avere finalmente un prodotto soddisfacente e magari arrivare anche a ottenere il servizio in aula perché io non vorrei dire che, diciamo, lo dico per i giornalisti che sicuramente prenderanno queste mie parole come una richiesta formale, anzi anticipo che presenterò una proposta di legge per chiedere che ci sia la possibilità di fornire il gelato direttamente in aula ai deputati. E, in questo caso, non potrò che dare merito all’onorevole Francassini che, dopo tante cose che non ha fatto bene come questore, di avere ottenuto un grande risultato per la nazione”.
