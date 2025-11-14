Autobus contro una pensilina a Stoccolma: diversi morti, arrestato l’autista

Un bus si è schiantato contro una pensilina nel centro di Stoccolma: “molti morti”, autista arrestato. L’incidente davanti al campus tecnologico di Östermalm

Un autobus si è schiantato contro una pensilina davanti al campus tecnologico di Östermalm, Stoccolma. E’ successo alle 15:24 di oggi. Un impatto violentissimo. Dopo meno di un’ora, la polizia ha confermato le proporzioni della tragedia: ci sono delle vittime, ma non ci sono ancora numeri precisi. L’autista del mezzo è stato arrestato, scrivono i giornali svedesi. E’ accusato di omicidio colposo aggravato.

La scena dell’incidente è tratta come scena del crimine. Tecnici al lavoro in cerca di tracce. Valhallavägen, arteria trafficatissima, chiusa in entrambe le direzioni e trasformata in un serpentone di auto in coda. Caos anche alla stazione Östra.

Dalla società dei trasporti emergono i primi dettagli operativi: l’autobus era di Norrtälje, e circolava quando non avrebbe dovuto.

