ATP Finals, tris di Sinner: batte anche Shelton e ora sfida De Minaur

E tre. Percorso netto per Jannik Sinner nel Gruppo Bjorn Borg delle Atp Finals di Torino. Nella terza e ultima gara l’azzurro, che era già qualificato alle semifinali da primo del girone, ha battuto sempre in due set lo statunitense Ben Shelton. Punteggio: 6-3, 7-6, in un’ora e 34 minuti.

Sinner in semifinale affronterà domani l’australiano Alex de Minaur.

La vittoria, che non serviva ai fini del passaggio del turno, ha però un valore nei numeri: per il numero 2 del mondo è il 30esimo successo di fila sul cemento indoor e l’ottavo consecutivo contro Shelton, di cui quattro in questo 2025.

“È stata una partita molto difficile – ha detto poi alla fine della partita – Sono partito con un break sopra ed è bastato nel primo set. Nel secondo set lui ha servito molto bene. Ho provato a restare lì mentalmente, è stata un’ottima partita. Il pubblico mi ha aiutato tanto finora, vi ringrazio. Sono molto contento di essere in semifinale e di giocare domani con una buona energia. Stiamo lavorando tanto, ho cercato di variare la velocità al servizio. Stiamo provando a fare le cose giuste. Domani sarà una partita importante, cercherò di andare più avanti possibile”.

