ATP Finals: Alcaraz travolge Musetti e chiuderà l’anno come numero 1

Atp Finals, troppo Alcaraz per Musetti: lo spagnolo è il numero 1 del mondo. Avanza anche l’australiano Alex de Minaur, che affronterà Jannik Sinner per un posto in finale
Il sogno di Lorenzo Musetti e dell’Italia è stato spezzato da Carlos Alcaraz. Il numero 1 del mondo (e adesso lo sarà anche a fine anno) ha riportato tutti alla realtà. Vittoria in due set per lo spagnolo contro l’azzurro con il punteggio di 6-4, 6-1 e passaggio alle semifinali delle Atp Finals da leader del Gruppo Jimmy Connors con tre successi in altrettante sfide.
Niente da fare per il ‘Muso’, eliminato. Avanza l’australiano Alex de Minaur, che affronterà Jannik Sinner per un posto in finale. La sfida tra l’altoatesino e Alcaraz, quindi, ci sarà nel caso solo nell’ultimo atto del torneo.
Musetti ha salutato tra gli applausi della Inalpi Arena di Torino: alla sua prima partecipazione alle Finals ha comunque vinto una partita, e in maniera decisamente spettacolare (tra l’altro proprio contro de Minaur).
Alcaraz invece ha più di un motivo per festeggiare: il primo posto nella classifica Atp a fine anno, secondo giocatore a concludere più di una stagione da numero 1 prima di compiere 23 anni nell’era del ranking computerizzato (dal 1973) dopo l’australiano Lleyton Hewitt (2001-02), ma anche le 70 vittorie in una annata, prima volta per lui. Un 2025 da record.
