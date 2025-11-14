A “Nuovi Eroi” su Rai 3 la storia di Sara Cozzolino

A “Nuovi Eroi” Sara Cozzolino. Su Rai 3 storie di eroi comuni, insigniti dal Presidente Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Sara Cozzolino, classe 2007, è una campionessa italiana di taekwondo che, nel tempo libero, si impegna con generosità come volontaria per allenare dei bambini con disabilità del suo quartiere. E’ la sua storia quella che venerdì 14 novembre alle 20.15 su Rai 3 racconta “Nuovi Eroi”.

La sua carriera sportiva inizia nel 2018 nella palestra sotto casa a Napoli, dove ha modo di sfogare tutta la grande energia e vivacità che l’hanno contraddistinta fin da bambina. Il taekwondo le insegna disciplina, rispetto e soprattutto tenacia: nel 2023, nonostante un grave infortunio, sale comunque sul tatami e conquista il titolo di campionessa cinture rosse. Per il suo grande impegno in questo sport ma soprattutto nell’allenamento di bambini più svantaggiati ha ricevuto l’onorificenza di Alfiere della Repubblica Italiana.

“Nuovi Eroi” è un format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento con la collaborazione del Quirinale, in onda dal lunedì al venerdì a partire dal 10 novembre alle 20.15 su Rai 3. Anche per questa stagione, a guidare il racconto la voce fuori campo di Veronica Pivetti.