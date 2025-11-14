A “Elisir” oggi su Rai 3 come invecchiare in modo attivo e sano

A “Elisir” stamani su Rai 3 come invecchiare in modo attivo e sano. Riabilitazione pelvica e dislessia gli altri temi in puntata

La puntata di Elisir, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda venerdì 14 novembre alle 10.55 su Rai 3 sarà dedicata alla longevità, ossia la capacità di un organismo di vivere più a lungo rispetto alla media della sua specie. Oggi si considerano anche altri fattori: non è importante solo vivere più a lungo, ma vivere bene e invecchiare in modo attivo e sano, mantenendo autonomia e vitalità. Risponderà in studio Evaristo Ettorre, docente di Geriatria presso la Sapienza Università di Roma.

A seguire, nella rubrica “In corpore sano”, si parlerà della riabilitazione pelvica o terapia del pavimento pelvico, che consiste nel rafforzamento dei muscoli intorno a vescica e vagina oppure pene e retto. A quale specialista rivolgersi per questo tipo di terapia fisica? In studio si farà chiarezza con l’esperta Monia Marturano, referente uro-ginecologia ambulatoriale del Policlinico Agostino Gemelli di Roma.

Nella rubrica finale ci sarà un approfondimento sulla dislessia caratterizzata da disturbi del neuro-sviluppo che riguardano la capacità di leggere, scrivere e calcolare in modo corretto e fluente e che si manifestano con l’inizio della scolarizzazione. Per saperne di più ci sarà in studio Deny Menghini, psicologa e psicoterapeuta responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Psicologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.