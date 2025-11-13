Xhovana nelle radio e in digitale con la canzone “Ego”

Il singolo Ego di Xhovana, è stato scelto tra gli altri 500 brani proposti a San Remo Giovani, il quale la porta ad essere una tra i 24 artisti della 76esima edizione

Xhovana è un’artista italo-albanese, nata e cresciuta tra due culture, due paesi, due realtà seppur vicine, lontane tra loro, come la città e la periferia. Il singolo Ego, è stato scelto tra gli altri 500 brani proposti a San Remo Giovani, il quale la porta ad essere una tra i 24 artisti della 76esima edizione.

Scrive i suoi primi pezzi nel 2019, dopo l’incontro con LANUEVAERA, suo attuale produttore, e il co-autore Davide Parato, iniziando a sperimentare con i generi Rap, Trap e Drill. Nel 2021 esordisce con il primo singolo ufficiale “Spyo”, un featuring con Chadia Rodriguez, sotto l’etichetta

di J-ax, Willy L’Orbo. In collaborazione con J-Ax escono altri 3 singoli. In seguito, nel 2024 Xhovana sceglie di continuare il suo percorso con No Face. Nel frattempo, il contatto con la moda e i club della nightlife milanese lasciano un’impronta nella sua immagine e successivamente nella sua evoluzione musicale. Xhovana e il suo team, in collaborazione con l’etichetta No Face, iniziano a sperimentare un nuovo sound dalle vibe techno-pop, in distribuzione con Sony Music, per poi interrompere la collaborazione nello stesso anno. Dal 2025, Xhovana decide di proseguire il percorso musicale da indipendente con il suo team iniziale, LANUEVAERA e Davide Parato. Continuano a fare musica ottimizzando il nuovo suono, divenuto sempre più autentico,

e mettono le basi per il loro primo progetto musicale dalle note fashion, alternative ed electro/pop.

edizione. Ego è il grido della coscienza, è una sfida contro se stessi, l’altro sé. Il testo tratta l’ego come un’arma che si rivela essere a doppio taglio, il suo fallimento è vittoria e allo stesso tempo sconfitta, poiché ogni punto di forza cela la sua debolezza, e viceversa. È un vortice che non ha né inizio né fine. È un’atto d’amore e d’odio, è un sospiro di sollievo e un fremito di rabbia, l’ego in questo caso, è protagonista e antagonista, il centro che muove ogni azione. Lei calcola le sue mosse, e dietro quelle mosse l’ego ne muove i fili.

