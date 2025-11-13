Vannacci se la prende con Mia Diop, la nuova vicepresidente della Toscana

Vannacci: “Mia Diop vicepresidente della Toscana solo perché ha la pelle nera e invece tutti contro Venezi perché è di destra, bianca, bionda”. L’ultima uscita dell’europarlamentare della Lega

“Se sei di sinistra la competenza non è richiesta. La verità continua a fare male. Mentre continuano le proteste contro la nomina di Beatrice Venezi a direttore d’orchestra della Fenice di Venezia, accusandola di ‘inesperienza’, nonostante vanti un curriculum di tutto rispetto e una carriera internazionale come direttore d’orchestra, nessuna protesta a sinistra, ma anzi applausi e consenso, per la nominata a Vicepresidente di una importante Regione come la Toscana di una studentessa universitaria 23enne di origine senegalese, tale Mia Diop. Nel suo caso, nessuna esperienza e nessun curriculum sono richiesti per ricoprire il delicato e prestigioso incarico conferitole. Sono sufficienti la sua tessera del partito (PD) e la pelle nera”. Lo scrive sui social l’europarlamentate Roberto Vannacci (Lega).

Lei, prosegue, “probabilmente avrebbe potuto anche essere nominata ‘direttrice’ d’orchestra alla Fenice, gli orchestrali avrebbero certamente festeggiato la nomina della prima donna dalla pelle nera e di origine africana. E se qualcuno avesse osato criticare, sarebbe stato tacciato di razzismo e fascismo.

Beatrice Venezi non solo è di destra, ma è pure bianca, bionda e, magari, anche cristiana. Oltre ad essere indubbiamente competente”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)