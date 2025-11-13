Tragedia a Muggia, vicino Trieste: donna uccide il figlio di 9 anni tagliandogli la gola

Tragedia vicino Trieste, una donna ha ucciso il figlio di 9 anni tagliandogli la gola: è successo a Muggia. Le forze dell’ordine sono state allertate dall’ex marito

Tragedia a Muggia, in provincia di Trieste: una donna di 55 anni, Olena Stasiuk, di origini ucraine, è accusata di aver ucciso il figlio di nove anni tagliandogli la gola con un coltello da cucina, prima di tentare il suicidio tagliandosi le vene.

Il corpo del bambino è stato scoperto nella serata di ieri dalla Squadra Mobile allertata dal padre – un 56enne triestino – che non riusciva più a contattare l’ex moglie. La donna avrebbe dovuto riconsegnargli il figlio alle 21, come previsto dagli accordi di affido. A quanto scrive il Corriere della Sera gli agenti, entrati nell’abitazione nel centro di Muggia, hanno trovato la madre in stato di shock e il piccolo ormai senza vita, nel bagno di casa. La donna è stata arrestata e trasferita all’ospedale di Cattinara, dove si trova piantonata. Era seguita dal Tribunale e dal Centro di Salute Mentale.

