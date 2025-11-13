Su Rai Movie “Non avrete il mio odio” nel decimo anniversario della strage del Bataclan: la trama

La storia vera di Antoine Leiris, giornalista francese che perse la moglie nella serie di attentati verificatisi nel 2015 a Parigi, nel film “Non avrete il mio odio” su Rai Movie: la trama
La storia vera di Antoine Leiris, giornalista francese che perse la moglie nella serie di attentati verificatisi nel 2015, quando un gruppo di fondamentalisti islamici uccise a Parigi 130 persone, ferendone oltre 400. La racconta il film “Non avrete il mio odio” di Kilian Riedhof, in onda giovedì 13 novembre alle 21.10 su Rai Movie.
Qualche giorno dopo la tragedia Antoine scrisse di getto, su Facebook, una lettera aperta agli attentatori, negando sentimenti di odio e rabbia, e ripromettendosi di educare in questo modo il figlioletto, reso orfano della madre. La lettera susciterà commozione mondiale. Con Pierre Deladonchamps, Camélia Jordana, Zoé Iorio.