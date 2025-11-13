Storie di lupi a Geo oggi pomeriggio su Rai 3

“Storie di Lupi” è un progetto editoriale e multimediale di comunicazione sul lupo in Italia, che unisce scienza, arte, fotografia e narrazione per far conoscere meglio questo predatore e per promuovere una coesistenza possibile. L’affascinante tema sarà al centro della puntata di “Geo”, giovedì 13 novembre, alle 16.10 su Rai 3, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi. Ospiti Gianluca Damiani, naturalista e fotografo e Sarah Droghei, ecobiologa, che ci parlano del nuovo libro appena pubblicato, e delle loro attività con i lupi.