Stasera su Rai 5 “Le mille luci di Antonello Falqui”

Nel centenario della nascita di Antonello Falqui, geniale regista e autore di programmi Rai di enorme successo, stasera uno speciale su Rai 5

Nel centenario della nascita di Antonello Falqui, geniale regista e autore di programmi Rai di enorme successo come “Studio Uno”, “Canzonissima”, “Il Musichiere” e “Milleluci”, Rai Cultura ripropone il documentario di Fabrizio Corallo “Le mille luci di Antonello Falqui”, in onda giovedì 13 novembre alle 21.20 su Rai 5.

Primo autore tv “riconoscibile” per stile, classe e gusto, ha arricchito l’immaginario degli italiani offrendo con la sua attenzione alla qualità e il suo tocco elegante un modello di televisione unico, leggero e accattivante, fondato su una bilanciata combinazione di talento e preparazione. Un maestro semplice e naturale, un regista rigoroso e rispettoso che ha segnato l’epoca irripetibile del Varietà.

Arricchito dai preziosi materiali d’archivio delle Teche Rai e della famiglia Falqui, il documentario offre un appassionante viaggio nella vita e nella carriera del regista attraverso le voci dei protagonisti scoperti e valorizzati proprio da lui – come Christian De Sica, Carlo Verdone, Gianni Morandi, Leopoldo Mastelloni, Maurizio Micheli e Pippo Franco – e di autorevoli esperti del mondo televisivo e del costume italiano.