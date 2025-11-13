Stasera su Rai 4 serata crime con “Ritorno in Paradiso” e “Oltre il Paradiso”

A tutto crime con “Ritorno in Paradiso” e “Oltre il Paradiso”. In prima serata su Rai 4 le due serie spin-off del poliziesco “Delitti in Paradiso”: la trama degli episodi di oggi

Giovedì 13 novembre in prima serata su Rai 4 proseguono i casi criminali con “Ritorno in Paradiso” e “Oltre il Paradiso”, le due serie spin-off del poliziesco “Delitti in Paradiso”. Nel quinto episodio di “Ritorno in Paradiso”, una tranquilla partita di bocce a Dolphin Cove si trasforma in tragedia quando uno dei giocatori viene ucciso da un colpo d’arma da fuoco in pieno campo. Mackenzie Clarke e il sergente Andrew firmano un’indagine che scava tra rivalità di quartiere, segreti del passato e tensioni mai sopite all’interno della piccola comunità costiera.

A seguire, il quinto episodio di “Oltre il Paradiso”, in cui Humphrey Goodman e la sua squadra indagano sull’aggressione a Niamh Kirby, trovata ferita da una freccia in un terreno isolato. Le indagini portano a sospettare del cognato Patrick, ma la verità si rivelerà molto più complessa, intrecciando rancori familiari e colpe mai del tutto dimenticate.