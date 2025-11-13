Oroscopo di oggi, giovedì 13 novembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, giovedì 13 novembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Una fase dinamica e soddisfacente per il lavoro. Il merito tocca metà a noi e l’altra metà alla Luna in Leone, resa più incisiva da Marte in Sagittario. Salute, passionalità e soddisfazioni al massimo livello. Di fronte a una domanda, diciamo la verità.
Toro
Giornata non di tutto riposo, con la Luna e Venere che insidiano la serenità affettiva, con sospetti che si fanno strada nella mente e confondono la realtà. L’agitazione che si registra in cielo si riflette anche in terra. Diamo un nome alle emozioni per fare ordine.
Gemelli
Qualche fibrillazione nella coppia è probabile, soprattutto se permettiamo ingerenze di familiari e parenti nella nostra vita affettiva. Stato di benessere messo in discussione da irregolarità ed eccessi nell’alimentazione. Torniamo a regime.
Cancro
Buono il livello di energia, l’efficienza, ma Cupido è latitante. Abbiamo poca fiducia e scarsa pazienza per riuscire a credere che accadrà. Svolte professionali all’orizzonte, ma non premiamo sull’acceleratore. Occhi aperti nella sfera delle amicizie.
Leone
Complice la Luna in trigono a Marte e Mercurio, ci sentiamo più disponibili, più tolleranti. Condividiamo con gli altri qualsiasi esperienza. Non perdiamo l’occasione di metterci in luce, senza per questo fare ombra però a chi ci circonda.
Vergine
Il cuore si prende una pausa a favore del lavoro. Siamo molto concentrati e produttivi, approfittiamone per dare una bella sfoltita agli impegni. Incoraggiamo certe nostre curiosità, che possano portarci a esplorare nuovi ambienti e conoscenze stimolanti.
Bilancia
Con il favore della Luna in Leone, immagine e successo sociale risultano tangibili. Riscuotiamo con gratitudine, ammirazione e rispetto. Facciamo leva sulla nostra capacità di persuasione, per risolvere una penosa e forse datata diatriba.
Scorpione
Una seducente tentazione mette in crisi i proclami di fedeltà? Siamo sicuri del nostro fascino, ma non siamo precipitosi, potremmo incassare una brutta figura. Abbiamo appena trovato un nuovo amore? Viviamone gioie e tormenti. Sono attimi irripetibili di ogni inizio.
Sagittario
Dobbiamo parlare in pubblico? Oggi per noi non è un problema. Con disinvoltura esponiamo idee e opinioni, catturiamo facilmente l’attenzione. Un viaggio porta sorprese. Forse non incontreremo l’anima gemella, ma le occasioni per divertirci non mancano.
Capricorno
Impegni e attività sono in gran fermento, ci teniamo a far fronte a tutto, ma non sorvoliamo sui segnali di stanchezza che il corpo ci invia. Manteniamo efficienza e benessere, dicendo no a orari scombinati e alla tensione come stile di vita.
Acquario
Con il prossimo, persona amata compresa, non intestardiamoci su questioni di poco conto, badiamo alla sostanza e al sentimento profondo che ci unisce. Dobbiamo affrontare faccende delicate, ma se non ci diamo per vinti, possiamo trovare soluzioni efficaci.
Pesci
Martedì riflessivo e profondo da spendere tranquillamente in casa o passeggiando in campagna. Ottimo per iniziare una terapia olistica. Possiamo abbellire la casa, fare innovazioni simpatiche e di gran classe. Una gradita sorpresa in arrivo.