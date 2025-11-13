“Nemici come prima” arriva all’Auditorium Mozart di Ivrea

“NEMICI COME PRIMA”, straordinaria, divertente e cinica commedia di Gianni Clementi in cartellone domenica 16 novembre alle 16.00 all’Auditorium Mozart di Ivrea

Un testo brillante, ironico e profondamente umano, capace di far ridere e riflettere sul complicato universo dei rapporti familiari. “NEMICI COME PRIMA” mette in scena una situazione tanto assurda quanto vera: una famiglia si ritrova – dopo anni di lontananza – nella sala d’aspetto di una terapia intensiva. Il padre, in condizioni critiche, diventa involontariamente il catalizzatore di un’imprevedibile riunione. Le figlie, accompagnate dai rispettivi coniugi, si trovano così costrette a condividere l’attesa della sua presunta “dipartita”. Ma sarà proprio questa attesa, fatta di ricordi, silenzi e antichi rancori, a riaccendere un dialogo sopito da tempo. L’imminenza della morte, con sorprendente ironia, diventa l’occasione per ritrovarsi… almeno fino a quando il vecchio patriarca, grazie anche all’aiuto di una giovane e avvenente badante rumena, sembra deciso a non voler passare a miglior vita! Da qui si scatena un irresistibile vortice di accuse, recriminazioni, segreti e risate, dove il dolore lascia spazio alla comicità più tagliente e alla verità più scomoda. La sala d’attesa si trasforma in un’aula di tribunale, un’arena familiare in cui emergono con feroce leggerezza le fragilità e le meschinità umane. Gianni Clementi firma una commedia tragica, cinica, esilarante ed estremamente attuale, dove l’interesse personale prevale su tutto: sull’affetto, sull’amore, sul senso del dovere e persino sul rispetto per la morte. Con dialoghi brillanti e situazioni al limite del paradosso, “NEMICI COME PRIMA” racconta con intelligenza e umorismo la difficoltà di essere famiglia… anche quando non si può più fare a meno l’uno dell’altro. Una commedia quasi imperdibile, che fa ridere di gusto e, allo stesso tempo, invita a guardarsi dentro.

Da non perdere assolutamente! Tra gli attori segnaliamo Mauro Stante, Niko Ferrucci, Patrizia Battaglia, Anna Sacco e Sabrina Lucarelli, la regia è di Mauro Stante. La voce fuori campo è di Valentina Falco. Lo spettacolo è una produzione Campotheatro. Il biglietto costa 18.00 euro e maggiori informazioni prenotazioni si possono avere ai numeri 0125641081 – 3461009854.