Marilyn Manson in Italia con tre concerti: ecco le date

Marilyn Manson in Italia con tre concerti: il “Reverendo” sarà nel nostro Paese tra qualche giorno, il 25 novembre a Bergamo. Poi tornerà nell’estate 2026

Marilyn Manson torna in Italia con tre concerti che lo vedranno protagonista nel 2026 a Ferrara, Bari e Roma. Il “Reverendo” si esibirà l’11 luglio al Ferrara Summer Festival (Piazza Ariostea), il 13 luglio alla Fiera del Levante a Bari e il 14 luglio a Rock In Roma (alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone).

Dopo il grande riscontro ottenuto dall’album “One Assassination Under God – Chapter 1”, dodicesimo disco in studio inciso dall’artista e pubblicato il 22 novembre 2024 su etichetta Nuclear Blast, Manson è tornato a dominare i palchi di tutto il mondo, con performance devastanti e una scaletta che passa in rassegna i suoi più grandi classici e i nuovi brani. È riuscito nuovamente nell’impresa di reinventarsi, confermandosi uno degli artisti della scena rock internazionale più iconici anche del nuovo secolo, grazie a un’evoluzione stilistica che, senza mai rinnegare le origini, lo ha portato a una platea di ascoltatori sempre più vasta. Tra qualche giorno, il 25 novembre, si esibirà alla Chorus Life Arena di Bergamo.

I biglietti sono disponibili dalle ore 10 di giovedì 13 novembre su rockinroma.com, ticketone.it, su vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati, oltre che sul sito ufficiale di Marilyn Manson.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)