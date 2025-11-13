Ken Loach a “Splendida Cornice” stasera su Rai 3

Ken Loach ospite a “Splendida Cornice”. Il regista inglese ospite di Geppi Cucciari nel programma in onda stasera su Rai 3

Giovedì 13 novembre in prima serata alle 21.20 su Rai3, torna “Splendida Cornice”, il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari in cui cultura e attualità si fondono con la satira. Ospiti della puntata saranno Stefano Nazzi, giornalista e scrittore specializzato in cronaca nera e giudiziaria, lo scrittore Paolo Nori con il suo nuovo libro “Non è colpa dello specchio se le facce sono storte. Diario di un filorusso”, gli attori Carolina Crescentini e Filippo Nigro, protagonisti della serie “Mrs Playman”, e la scrittrice Barbara Alberti con il suo nuovo lavoro dal titolo “La gelosia”. Tra gli ospiti internazionali, interverrà il regista, sceneggiatore e attivista britannico Ken Loach. Si collegheranno poi le giornaliste Giovanna Botteri, da Roma, Marina Catucci, dall’Istituto Italiano di Cultura di New York, e gli attori Marcello Cesena e Simona Garbarino, che sono in tournée con lo spettacolo che celebra i vent’anni della loro serie parodistica cult “Sensualità a corte”.

Spazio alle performance dal vivo: la musica di Elio, accompagnato dalla cronometrista Irene Cataldo, l’esibizione del pianista Claudio Guarcello insieme alla cantante jazz Minnie Minoprio, la danza con il ballerino Federico Fresi. Come da tradizione, il pubblico sarà il grande protagonista: spettatori attivi e autocertificati nelle diverse categorie sociali — dagli anziani da bar alle donne doppio ruolo — si confronteranno con i “competenti” in studio, i quattro esperti di grande autorevolezza: Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e la psicologa e psicoterapeuta Chiara Venturi.

Non mancheranno la supervisione ortografica di Andrea Maggi, i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia, Roberto Mercadini con la sua rubrica “Agenda Mercadini” e l’accompagnamento della band di Nicola “Ballo” Balestri, bassista storico di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, con Davide Angelica, Tommaso Ruggiero e Daniele D’Alessandro.

“Splendida Cornice” è una produzione di Rai Cultura, in collaborazione con ITV Movie – società del gruppo Banijay. La regia è di Alessandro Renna.