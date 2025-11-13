In prima serata su Rai Storia “Marchfeld 1278. La battaglia per l’Europa”

“Marchfeld 1278. La battaglia per l’Europa”, in onda giovedì 13 novembre alle 21.10 su Rai Storia per “a.C.d.C.”, con l’introduzione del professor Alessandro Barbero

Il confronto sul campo tra il nuovo imperatore del Sacro Romano Impero, Rodolfo d’Asburgo, e il re di Boemia, Ottocaro II, plasmano la storia dell’Europa e della dinastia degli Asburgo. Venerdì 26 agosto 1278 i due sovrani si affrontano in una delle battaglie più grandi e più importanti del Medioevo.

È il culmine – e l'epilogo – di un'idea cavalleresca di guerra e l'atto fondante della dinastia asburgica, una delle più longeve della storia mondiale.