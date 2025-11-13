Ex Ilva, il governo riconvoca i sindacati per martedì 18 novembre

Ex Ilva: il governo ha convocato le organizzazioni sindacali per martedì 18 novembre, alle ore 15,00, presso la Sala Verde di Palazzo Chigi, al fine di riprendere il dialogo sulle prospettive occupazionali
Il Governo, dando concreto seguito alla disponibilità a proseguire il confronto sull’ex Ilva, riaffermata in occasione dell’incontro di ieri, ha convocato le organizzazioni sindacali per martedì 18 novembre, alle ore 15,00, presso la Sala Verde di Palazzo Chigi, al fine di riprendere il dialogo sulle prospettive occupazionali dei lavoratori del Gruppo. Lo fa sapere una nota di Palazzo Chigi.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)