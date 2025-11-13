Delitto di Garlasco: Fabrizio Gallo prima molla il collega Lovati poi fa marcia indietro

A “Ore 14” Fabrizio Gallo annuncia di voler “togliere il disturbo” e lasciare la difesa di Lovati, l’ex legale di Sempio. Ma poi ci ripensa

Fabrizio Gallo, fino ad oggi legale di Massimo Lovati, ha annunciato di voler scendere dal palcoscenico del caso Garlasco. Era entrato in scena davanti alle telecamere un mese fa circa, quando Lovati, ribattezzato ormai Jerry la Rana, lo ha dirottato nei salotti televisivi, nominandolo per la querela per diffamazione che lo vede indagato per le frasi pronunciate a “Falsissimo” sui colleghi dello studio legale Giarda. E già Lovati sembrava sempre più tirato in mezzo all’inchiesta dei Pm di Brescia, per la presunta corruzione dell’ex procuratore generale di Pavia, Mario Venditti.

IL CASUS BELLI: TENUTO ALL’OSCURO DELLA CONVOCAZIONE A BRESCIA E DEL NUOVO PORTAVOCE

Però, sempre davanti alle telecamere, Gallo nella trasmissione Ore 14 andata in onda oggi, mercolecì 11 novembre, ha detto ‘basta’. “L’avvocato Massimo Lovati ha ricevuto un invito a comparire e questa notizia viene rivelata da un suo portavoce? Fino alle 20 di ieri sera non ero a conoscenza né di una convocazione né dell’esistenza di un addetto stampa. Non sono un pupazzo, sono pronto a togliere il disturbo”: è infatti quanto ha dichiarato in diretta a “Ore 14”, il programma su Rai 2 condotto da Milo Infante.

A far infuriare Fabrizio Gallo, le novità di cui è venuto a conoscenza in diretta, con una anticipazione della trasmissione “Chi l’ha visto”. Ovvero, l’ex legale di Sempio per il Garlasco bis, avrebbe ricevuto un invito a comparire in Procura a Brescia che indaga sulla presunta corruzione dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Non solo: la notizia è stata riferita a “Chi l’ha visto?” da un nuovo portavoce di Lovati, Alfredo Scaccia che di fatto avrebbe ‘spodestato’ lo stesso Gallo, tenuto all’oscuro di entrambi i fatti.

IL MESSAGGIO DI LOVATI ALLE 4,30 DI NOTTE

“Serve rispetto per il lavoro che sto facendo”, ha detto l’avvocato che, durante la trasmissione, ha provato a chiamare in diretta il suo assistito per un chiarimento, trovando occupato. “Io vorrei essere avvertito di queste cose. Se non mi chiariscono questa cosa tolgo il disturbo, ho altre cose da fare al mio studio- ha sbottato- io metto la faccia con chi ne vale la pena”. E ancora: “Stanotte alle 4.30 mi è arrivato un messaggio sul cellulare, era Lovati che voleva parlarmi- ha aggiunto- Verificheremo ora quello che è successo e chi è questo nuovo soggetto”.

“MANDATO CONFERMATO”, IL DIETRO FRONT

Qualche ora dopo il dietro front: “Ho sentito Massimo Lovati 5 minuti fa, mi ha confermato il mandato, non ho mai avuto intenzione di rinunciare ad assisterlo”, ha fatto sapere Gallo, come riportato dal Corriere della Sera. Tutto rientrato quindi, lo ritroveremo presto sul palcoscenico televisivo a discutere del Garlasco bis e, soprattutto, del filone nato dall’inchiesta bresciana“.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)