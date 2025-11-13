Decreto semplificazioni: stop al rinnovo della carta di identità per chi ha più di 70 anni

Stop al rinnovo della carta d’identità per gli over 70: ecco cosa prevede il nuovo ‘decreto Semplificazioni’ che sarà presentato nei prossimi giorni in Parlamento

Nei prossimi giorni sarà presentato in Parlamento il nuovo ‘decreto Semplificazioni‘, che tra le numerose misure incluse prevede anche l’abolizione del rinnovo della carta d’identità per i cittadini che hanno compiuto 70 anni. Ad annunciarlo è stato il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, intervenuto alla trasmissione radiofonica Next Economy di Giornale Radio.

“Nei prossimi giorni arriverà in Parlamento un nuovo decreto semplificazioni, che prevede tra l’altro l’abolizione del rinnovo della carta d’identità per gli over 70, con l’obiettivo di rendere più semplice la vita ai cittadini”, ha detto il ministro parlando della modernizzazione della macchina amministrativa.

COSA SIGNIFICA CONCRETAMENTE

Alla luce delle anticipazioni, la proposta prevede che chi ha raggiunto o superato i 70 anni non debba più recarsi in municipio per il rinnovo del documento. Secondo alcuni, il documento diventerebbe valido a tempo indeterminato oppure con scadenza molto più dilatata. La scelta interessa una platea significativa: secondo i dati Istat, gli over 75 in Italia sono oltre 7 milioni.

Il nuovo decreto semplificazioni dovrebbe approdare in Parlamento entro la fine del 2025, in concomitanza con la discussione della legge di bilancio. Se approvata, la misura che elimina l’obbligo di rinnovo della carta d’identità per gli over 70 entrerà in vigore nel corso del 2026, dopo la pubblicazione ufficiale in Gazzetta. Nel frattempo, continueranno a valere le regole attuali: il documento dovrà essere rinnovato secondo le scadenze previste, con la possibilità di richiederne il rinnovo fino a sei mesi prima della data di scadenza.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)