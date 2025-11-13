Caos a Roma Termini: treni Alta Velocità con ritardi fino a 6 ore

Caos a Roma Termini: treni AV con ritardi fino a 6 ore. Viaggiatori bloccati in stazione, Italo e Frecciarossa con ritardi mostruosi, la circolazione è in panne
Non si sa ancora il perché, ma alla stazione Termini di Roma s’è bloccata la circolazione dei treni ad Alta Velocità. Si registrano ritardi in partenza o in arrivo fino a 6 ore.
Scrive il Corriere della Sera, che al momento “il Frecciarossa AV 8418 per Venezia delle 11,35 porta 360 minuti di ritardo, l’AV 9584 per Torino Porta Nuova delle 13,10 ne porta 270, AV 8134 sempre per Torino 260. Andando al sud, il Frecciarossa AV 8902 per Napoli centrale delle 14,15 porta 50 minuti di ritardo e AV 9623 delle 14,25 per Reggio Calabria ne porta 60”.
E “alla richiesta di informazioni nessuno sa rispondere”.
