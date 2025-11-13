ATP Finals: Sinner supera anche Zverev e conquista la semifinale

Atp Finals di Torino, Sinner vince la partita e il girone: è in semifinale. L’azzurro ha sconfitto nella seconda partita Alexander Zverev in due set con il punteggio di 6-4, 6-3

Jannik primo. Vittoria e qualificazione alle semifinali delle Atp Finals di Torino da leader del girone per Sinner. L’azzurro ha infatti sconfitto nella seconda partita Alexander Zverev in due set con il punteggio di 6-4, 6-3, prendendosi d’autorità, in un’ora e 37 minuti, il primo posto del Gruppo Bjorn Borg. Conterà quindi solo per le statistiche l’ultima sfida in programma, contro lo statunitense Ben Shelton. Un Sinner glaciale quello che ha battuto il tedesco. Non impeccabile, ma capace di fare suoi i punti decisivi. Concentrato nei momenti che contavano. Minimo sforzo, massimo risultato. E così per Jannik sono 4-0 contro Zverev nel 2025. Il successo di Torino è arrivato infatti dopo la finale vinta all’Australian Open, quella di Vienna e poi la semifinale del Masters 1000 di Parigi.

SINNER: BENE VITTORIA, NON SPETTACOLARE COME MUSETTI

“È stata una partita difficile, ma ho servito bene nei momenti importanti e ho vinto i punti decisivi. Mi è bastato un break sia nel primo che nel secondo set. Non è stato un match di livello come quello di Musetti, ma sono contento”. Il sorriso di Jannik Sinner e quello strappato al pubblico di Torino. Che lo aveva appena applaudito e gli aveva tributato una ovazione dopo la vittoria contro Alexander Zverev nella seconda partita delle Atp Finals che gli ha spalancato le porte delle semifinali da primo del girone. “Stiamo cercando di andare più lontano possibile- ha aggiunto l’azzurro- provando a essere quasi perfetti contro tutti, aggiungendo come avevo detto altre cose al mio gioco. Deve crescere la confidenza. Vediamo come vanno le prossime”.

