ATP Finals: Sinner ora sfida Shelton, ecco quando vederlo in Tv

Atp Finals, il prossimo match di Sinner è contro Shelton: quando si gioca e dove vederlo in tv. Il campione italiano è già qualificato e sicuro del primo posto

Oggi si chiude il gruppo Jimmy Connors in singolare alle Nitto Atp Finals. Alex de Minaur gioca alle 14 contro Taylor Fritz, alle 20.30 Lorenzo Musetti sfiderà Carlos Alcaraz. Vincendo, lo spagnolo sarà sicuro di chiudere l’anno da numero 1 del mondo. Tutti, comunque, hanno chances di raggiungere la semifinale. Musetti si qualificherà battendo Alcaraz con qualunque punteggio se de Minaur batterà Fritz; in caso di successo dello statunitense, avanzerà solo vincendo in due set.

Saranno Simone Bolelli e Andrea Vavassori ad aprire il programma. Già qualificati per la semifinale, affrontano alle 11.30 Kevin Krawietz e Tim Puetz, già eliminati. Alle 18.30, infine, scontro diretto per il secondo posto in semifinale nel Gruppo Peter Fleming: i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool sfideranno lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos.

Pubblicato anche l’ordine di gioco di venerdì. Jannik Sinner, già qualificato e sicuro del primo posto, giocherà in sessione diurna, alle 14, per la prima volta dopo due anni. L’azzurro chiuderà il suo percorso contro Ben Shelton, già eliminato. Il match sarà visibile su Rai 2 e in streaming gratuito su RaiPlay. Sarà visibile anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, con la possibilità di seguirlo in streaming su NOW. Alle 20.30 scontro diretto per la semifinale, senza calcoli, fra Alexander Zverev e Felix Auger-Aliassime.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)