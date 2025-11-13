Al via il quarto live di X Factor con due novità: ecco le anticipazioni

Dopo aver salutato la loro compagna Mayo lo scorso giovedì, i cantanti di X Factor rimasti in gara si preparano per il quarto live di stasera. Una puntata che si prospetta ‘molto insidiosa’ per due novità: la manche Giostra, che vedrà esibirsi uno dopo l’altro tutti i concorrenti e la doppia eliminazione. La puntata inizierà con la Giostra, poi la gara si svolgerà come sempre, con le nuove assegnazioni. Al termine di tutte le esibizioni, il cantante meno votato sarà eliminato direttamente, mentre i quattro giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Achille Lauro e Francesco Gabbani, saranno chiamati a decidere chi sarà eliminato tra il penultimo e il terzultimo concorrente in classifica.

LE ASSEGNAZIONI DI PAOLA IEZZI

VISCARDI – Il cielo in una stanza di Gino Paoli

rob – Bring Me to Life degli Evanescence

LE ASSEGNAZIONI DI FRANCESCO GABBANI

tellynonpiangere – Io sono Francesco di Tricarico

PierC – E tu… di Claudio Baglioni

MICHELLE – Rimmel di Francesco De Gregori

LE ASSEGNAZIONI DI ACHILLE LAURO

LAYANA – Ancora ancora ancora di Mina

eroCaddeo – La cura di Franco Battiato

LE ASSEGNAZIONI DI JAKE LA FURIA

TOMASI – I giardini di marzo di Lucio Battisti

DELIA – La notte di Salvatore Adamo

L’OSPITE DELLA PUNTATA

Ospite di questa sera sarà Mika. Il cantante, che ha condotto ben cinque edizioni del talent, torna con il nuovo singolo “Modern Times”, che anticipa il nuovo album, attualmente in lavorazione. L’appuntamento con X Factor è per questa alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW.