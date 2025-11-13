Al via il quarto live di X Factor con due novità: ecco le anticipazioni

Dopo aver salutato la loro compagna Mayo lo scorso giovedì, i cantanti di X Factor rimasti in gara si preparano per il quarto live di stasera
Dopo aver salutato la loro compagna Mayo lo scorso giovedì, i cantanti di X Factor rimasti in gara si preparano per il quarto live di stasera. Una puntata che si prospetta ‘molto insidiosa’ per due novità: la manche Giostra, che vedrà esibirsi uno dopo l’altro tutti i concorrenti e la doppia eliminazione. La puntata inizierà con la Giostra, poi la gara si svolgerà come sempre, con le nuove assegnazioni. Al termine di tutte le esibizioni, il cantante meno votato sarà eliminato direttamente, mentre i quattro giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Achille Lauro e Francesco Gabbani, saranno chiamati a decidere chi sarà eliminato tra il penultimo e il terzultimo concorrente in classifica.
LE ASSEGNAZIONI DI PAOLA IEZZI
VISCARDI – Il cielo in una stanza di Gino Paoli
rob – Bring Me to Life degli Evanescence
LE ASSEGNAZIONI DI FRANCESCO GABBANI
tellynonpiangere – Io sono Francesco di Tricarico
PierC – E tu… di Claudio Baglioni
MICHELLE – Rimmel di Francesco De Gregori
LE ASSEGNAZIONI DI ACHILLE LAURO
LAYANA – Ancora ancora ancora di Mina
eroCaddeo – La cura di Franco Battiato
LE ASSEGNAZIONI DI JAKE LA FURIA
TOMASI – I giardini di marzo di Lucio Battisti
DELIA – La notte di Salvatore Adamo
L’OSPITE DELLA PUNTATA
Ospite di questa sera sarà Mika. Il cantante, che ha condotto ben cinque edizioni del talent, torna con il nuovo singolo “Modern Times”, che anticipa il nuovo album, attualmente in lavorazione. L’appuntamento con X Factor è per questa alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW.
