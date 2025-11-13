Al Teatro San Babila Dario Baldan Bembo con la sua “Baldan Band” per “Viva i City Angels”

Il 3 dicembre al Teatro San Babila, alle ore 20, un evento unico vede Dario Baldan Bembo con la sua “Baldan Band” a Milano in “Viva i City Angels”

Dopo aver composto il nuovo inno per i City Angels, Associazione di volontariato fondata da Mario Furlan nel 1994, in occasione dei loro 31 anni di attività a fianco dei più fragili, Dario Baldan Bembo, testimonial dei City Angels e sensibile ai valori sociali e umani che questo movimento promuove si presenta al pubblico milanese con uno spettacolo-concerto che ripercorre le tappe fondamentali della sua carriera artistica. Il ricavato dei biglietti andrà devoluto in beneficenza a questa Associazione che conta più di 600 “baschi blu” in tutta Italia.

Protagonista della serata non sarà soltanto la sua produzione di cantante, Dario Baldan Bembo, infatti, si esibirà anche nelle sue identità di compositore e strumentista insieme alla sua “Baldan Band” composta da cinque musicisti d’eccezione, alcuni dei quali lo hanno accompagnato durante tutta la sua carriera artistica: Moreno Ferrara ai cori e alle chitarre, Santi Isgrò alle chitarre, Johnny Pozzi alle tastiere, Marco Gallo al basso e Gianluca Ferrara alla batteria. Lo spettacolo è un percorso attorno all’universo musicale di questo prolifico autore che ha scritto per molti dei più grandi interpreti tra cui Mina, Mia Martini, Renato Zero, Ornella Vanoni, Al Bano, Marcella Bella, Equipe 84 e ha suonato nei dischi di altrettanti grandi come Lucio Battisti, Caterina Caselli, Johnny Dorelli, Dik-Dik, Camaleonti, Gigliola Cinquetti e Enzo Jannacci.

Dai successi a Sanremo con Tu cosa fai stasera? nel 1981, lo spettacolo ripercorrerà il repertorio musicale soffermandosi su alcuni brani cruciali della sua carriera: da quelli che hanno reso celebre Mia Martini come “Piccolo Uomo” e “Minuetto”, che saranno cantate dalla voce di Marianna Valloggia, alle melodie più eteree composte per Renato Zero come “Più su”, “Amico”, “Spiagge”, sino ad aprirsi sulle più ampie spazialità compositive di canzoni come “Soleado”, “Aria” o “Dolce fiore”. Circa due ore di concerto tra melodia e orchestralità intervallate da momenti narrativi di Erica Tamborini, artista visiva e scrittrice del libro-disco “Atlantide” di Baldan Bembo, che dialogherà con Maestro per raccontare gli aneddoti, le curiosità e i fatti di vita vissuta che ogni brano porta con sé, per svelare finalmente al pubblico come dalle emozioni nascono le più belle canzoni.

Special guest saranno alcuni testimonial dei City Angels che hanno cantato insieme a Baldan Bembo l’inno “Viva i City Angels” da lui composto tra cui: Enrico Beruschi, Franco Fasano, Marco Ferradini, Marta Ferradini, Walter di Gemma, Mario Lavezzi e la City Angels Donatella Lavizzari.