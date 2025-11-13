A “Nuovi Eroi” oggi su Rai 3 la storia di Carmine Falanga

Continuano ad appassionare le grandi storie di eroismo quotidiano di cittadine e cittadini insigniti con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, nella nuova stagione di “Nuovi Eroi” su Rai 3

Continuano ad appassionare le grandi storie di eroismo quotidiano di cittadine e cittadini insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, nella nuova stagione di “Nuovi Eroi”, il format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento con la preziosa collaborazione del Quirinale. Anche per questa stagione, a guidare il racconto, la voce fuori campo di Veronica Pivetti.

Nella puntata in onda giovedì 13 novembre, in onda alle 20.15 su Rai 3, la storia di Carmine Falanga. Nasce nel 1978 a Pompei in una famiglia umile, ma molto unita. Lo stretto rapporto con nonni e cugini plasma la sua personalità espansiva e improntata alla generosità, così come le sue spiccate doti comunicative. Fin da bambino sogna di fare qualcosa di grande, per sé e per gli altri.

Dopo gli studi in Economia Aziendale e una breve carriera in università, ambiente troppo burocratico per lui, Carmine decide di lavorare in proprio come project manager e ottiene un bando dopo l’altro, iniziando da progetti umanitari per l’Ucraina post-Chernobyl fino al progetto della vita: la costruzione da zero di spazi per attività formative nel carcere di Alessandria. Dal 2019, Carmine e soci gestiscono la cooperativa “Idee in fuga”, dove ogni anno trovano occupazione e imparano un mestiere numerosi detenuti. La sua dedizione in questo progetto gli è valsa l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.