Un viaggio nella fantascienza, con Arnold Schwarzenegger: su Rai Movie “Il sesto giorno”: la trama

Azione e clonazione al centro de “Il sesto giorno” stasera su Rai Movie. In onda un viaggio nella fantascienza, con Arnold Schwarzenegger

In un futuro prossimo in cui è normale clonare animali ma è proibito farlo con gli umani, qualcuno viola le regole. Adam, pilota pluridecorato, torna a casa e scopre con orrore che un clone di se stesso ha preso il suo posto in famiglia. Dovrà lottare con tutte le sue forze contro un’organizzazione criminale per riprendersi la sua vita.

E’ la trama del film “Il sesto giorno” in onda mercoledì 12 novembre 2025 alle 21:20 su Rai Movie. Nel cast: Arnold Schwarzenegger, Tony Goldwyn, Michael Rapaport, Robert Duvall, Michael Rooker, Sarah Wynter, Wendy Crewson, Rodney Rowland, Taylor Anne Reid, Terry Crews, Colin Cunningham.