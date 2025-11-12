Tragedia all’asilo di Soci, nell’aretino: bimbo di 2 anni muore soffocato

Un bambino di due anni ha perso la vita questa mattina mentre si trovava all’asilo nido. La tragedia è avvenuta a Soci, frazione di Bibbiena, comune in provincia di Arezzo

Un bambino di due anni ha perso la vita questa mattina mentre si trovava all’asilo nido. La tragedia è avvenuta a Soci, frazione di Bibbiena, comune in provincia di Arezzo, in circostanze ancora da chiarire e su cui stanno indagando i Carabinieri.

COSA È SUCCESSO

Secondo le prime terribili ricostruzioni dei militari, il piccolo sarebbe morto per soffocamento: si ipotizza che sia rimasto impigliato con il giubbotto a un albero, in un momento di attività open air nel giardino del nido. Quando il personale scolastico si è accorto di quanto stava accadendo ha subito dato l’allarme: sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e l’elisoccorso Pegaso, ma nonostante i tentativi di rianimare il bambino, per lui non c’è stato nulla da fare, non ha più ripreso conoscenza.

LE INDAGINI

L’area è stata immediatamente transennata per consentire i rilievi da parte dei carabinieri impegnati a ricostruire la dinamica dell’incidente. Verranno ascoltati tutti i testimoni, compreso il personale dell’asilo e chi si trovava nel cortile al momento della tragedia.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)