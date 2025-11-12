Su Rai 5 “Noos – Viaggi nella natura” esplora il regno degli orsi polari

Il documentario “Il regno degli orsi polari”, in onda mercoledì 12 novembre alle 21.20 su Rai 5 per “Noos – Viaggi nella natura”, con Alberto Angela
Una femmina di orso polare e i suoi cuccioli in una lunga marcia verso la baia di Hudson, nel nord del Canada: li segue il documentario “Il regno degli orsi polari”, in onda mercoledì 12 novembre alle 21.20 su Rai 5 per “Noos – Viaggi nella natura”, con Alberto Angela. La marcia di quegli orsi è necessaria a reperire la loro principale fonte di nutrimento, le foche.