Su Rai 1 in replica Il commissario Montalbano con “La caccia al tesoro”: la trama

Tratto dal romanzo di Andrea Camilleri, il sedicesimo con protagonista il Commissario Montalbano, stasera su Rai 1 in replica “La caccia al tesoro”: la trama

Nel commissariato di Vigata non c’è proprio niente da fare. Catarella s’impegna senza speranza nella soluzione di cruciverba e rebus e Montalbano leggicchia un romanzo di Simenon. Infatti in un vecchio palazzo abitato da due anziani bigotti, i fratelli Gregorio e Caterina Palmisano, le cui manie religiose sono ormai arrivate al culmine della pazzia, il vecchio allucinato si è messo a sparare dalla finestra; Montalbano, a sfida del suo sentirsi ormai vecchio, arrampicandosi pericolosamente su per una scala dei pompieri riesce a rendere inoffensivo il vecchio pazzo.

Nel palazzo fatiscente, in una foresta di crocefissi di ogni fattura illuminata da innumerevoli lumini, Montalbano crede di avere scoperto una giovane uccisa, ma si accorge che si tratta di una consunta bambola gonfiabile ormai malridotta dal prolungato uso, senza un occhio e con un buco riparato alla meglio. Ricoverati i due fratelli, l’inerzia sembra tornata nel commissariato di Vigata quando giunge la notizia di un cadavere ritrovato in un cassonetto: non è il corpo di una vittima, ma di un’altra bambola identica a quella rinvenuta nel palazzo dei fratelli Palmisano. In quegli stessi giorni il commissario riceve una strana lettera anonima dove lo si sfida, con indovinelli in versi, a una caccia al tesoro che, per curiosità e perché non ha altro da fare, accetta. Dopo due o tre indizi gli nasce il sospetto che il gioco nasconda qualcosa di pericoloso e di folle. Purtroppo il suo fiuto da “sbirro” non lo inganna.

E’ la trama de “La caccia al tesoro” della serie Il Commissario Montalbano in onda in replica mercoledì 12 novembre 2025 alle 21:20 su Rai 1.