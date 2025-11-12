SiVinceTutto Superenalotto mercoledì 12 novembre 2025: numeri e quote

I numeri vincenti dell’ultima estrazione del SiVinceTutto Superenalotto di oggi, mercoledì 12 novembre 2025: anche stasera sfugge la sestina vincente

Ecco i numeri dell’ultima estrazione del SiVinceTutto Superenalotto di oggi, mercoledì 12 novembre 2025. Stasera i sei numeri vincenti non bastano per realizzare il bis e sbancare il jackpot.

Di seguito ecco i numeri estratti. Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale del gioco al seguente link: https://www.sisal.it/sivincetutto.

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto del 12/11/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

14-33-41-56-77-84

Le quote del concorso di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5 4 € 1.209,60 punti 4 114 € 102,35 punti 3 998 € 52,04 punti 2 6.284 € 11,75

Come si gioca al SiVinceTutto Superenalotto

SiVinceTutto SuperEnalotto è il concorso speciale di SuperEnalotto che ogni mercoledì distribuisce tutto il montepremi del concorso in un’unica sera. Questo significa che in assenza di 6 saranno i 5, i 4, i 3 e i 2 a dividersi l’intero montepremi.

Giocare è semplicissimo: con la nuova formula infatti metti in gioco 12 numeri compresi tra 1 e 90, ma ne devi indovinare solo 6. La giocata minima costa 5€. Puoi giocare online tutti i giorni dalle 6.00 alle 23.00: le estrazioni avvengono ogni mercoledì.

Per giocare online è necessario avere almeno 18 anni ed essere titolare di un conto di gioco.