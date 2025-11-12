Sanremo Giovani: Antonia, La Messa e CmqMartina sono le prime semifinaliste

Antonia, La Messa e CmqMartina sono le prime semifinaliste di Sanremo Giovani. Ieri in seconda serata è andato in onda il debutto della nuova edizione condotta da Gianluca Gazzoli
Ha debuttato ieri, in seconda serata, su Rai2 la nuova edizione di Sanremo Giovani con la conduzione di Gianluca Gazzoli che Carlo Conti ha dedicato al Maestro Vessicchio, scomparso sabato scorso a Roma.
È partita così la sfida – in quattro appuntamenti – che vedrà solo 12 dei 24 concorrenti arrivare alla semifinale del 9 dicembre. Qualche giorno dopo, il 14, in occasione della finale di Sarà Sanremo, verranno decretati i nomi di chi arriverà al Festival di Sanremo. In questa avventura, sono Antonia, La Messa e CmqMartina le prime ad aggiudicarsi il pass per la semifinale. Hanno passato il turno vincendo le rispettive sfide dirette contro Joseph, Renato d’Amico e Xhovana.
Ecco chi sono le tre ragazze.
ANTONIA
Antonia, nome d’arte di Antonia Nocca, è una cantante classe 2005 originaria di Napoli. Sin da piccola trova rifugio nella musica, che diventa per lei un mezzo per conoscersi, raccontarsi e liberarsi. Frequenta il Liceo Classico della sua città e si avvicina al canto e alla scrittura per esprimere un’urgenza interiore.
Nel 2024 entra nella scuola di Amici ed è la prima cantante della sua edizione ad accedere alla fase serale del programma, diventando, puntata dopo puntata, una delle figure più riconoscibili del talent. Lungo il percorso ad Amici24 pubblica tre inediti: “Dove ti trovi tu”, “Romantica” e “Giganti”, che rappresentano diverse sfumature della sua scrittura: malinconica, sincera, diretta. La sua musica parla di solitudine, identità, amore e disillusione, con una voce capace di accarezzare e colpire allo stesso tempo. Il 6 maggio è uscito il nuovo singolo “Relax”, che ha anticipato l’uscita dell’omonimo EP, disponibile dal 23 maggio in versione fisica e su tutte le piattaforme digitali. Il 24 ottobre è uscito su Spotify il suo ultimo singolo, registrato nei loro studi a Stoccolma “Genie In A Bottle”.
CMQMARTINA
cmqmartina è una cantautrice nata a Monza nel 1999. Cresce sotto l’influenza del cantautorato italiano, che progressivamente unisce alla scoperta della cultura del clubbing. La sua identità artistica nasce infatti dall’unione di questi due mondi e continuamente evolve nella ricerca di sonorità elettroniche, sperimentali e pop. Esordisce nel 2019 con “lasciami andare!”, brano che fin da subito viene apprezzato da pubblico e critica, collezionando oltre 3 milioni di ascolti. A febbraio 2020 pubblica il suo primo album “Disco”, e nello stesso anno partecipa a X Factor. Nel 2021 firma con Sony Music Italy e pubblica il suo secondo album, intitolato “Disco2”, seguito nel 2022 da “Vergogna” e nel 2025 da “Brianzola Issues”. Nel corso del tempo ha collaborato con diversi artisti della scena italiana, tra cui Lo Stato Sociale e Myss Keta, confermando la sua versatilità e la capacità di fondere linguaggi e mondi musicali differenti.
Inoltre, ha lavorato con numerosi produttori e musicisti, tra cui Ceri, okgiorgio, Estremo, Strage, Mr. Monkey ed Enrico Brun, costruendo un percorso sonoro in continua evoluzione tra elettronica, pop e contaminazioni club. La sua musica ha trovato spazio anche in televisione: la canzone originale “Il Silenzio”, è stata infatti scelta per la colonna sonora della serie Rai Shake (2023), prodotta da Lucky Red in collaborazione con Rai Fiction.
LA MESSA
La Messa è nome d’arte della cantautrice e musicista torinese classe 1997 Serena Mastrulli. Il suo progetto prende il via nel 2019 dall’unione artistica con il produttore Marco Zamuner. Il duo ha pubblicato l’EP “IIII” nel 2022 e nuovi singoli nel 2025 come “maremaremare” e “Bambina”.
Il singolo “Maria” è una storia sospesa tra sogno e realtà, dove passato e presente si intrecciano in una dimensione estetica che unisce l’Italia anni ’70 e la contemporaneità elettronica. Racconta Serena Mastrulli: “Maria è la protagonista di una storia d’amore raccontata da Antonio, sospeso tra nostalgia e futuro. Sfumature dreamy di un’Italia anni ’70 e un groove tech house si incontrano, passato e presente si intrecciano. Perché le sensazioni dell’innamorarsi, quella leggerezza, la fiducia cieca, la magia, sono le stesse, allora come oggi.”
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)