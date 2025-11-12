Oroscopo di oggi, mercoledì 12 novembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, mercoledì 12 novembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Una giornata senza infamia e senza lode. Sul fronte emotivo siamo un fiume in piena, forse sotterraneo, che non intacca il nostro pragmatismo. Le maggiori soddisfazioni le riceviamo sul versante finanziario: le migliorie per la casa non sforano il preventivo.
Toro
Aspetti protettivi e fortunati li forma la Luna, con Urano, Giove e Saturno che ci promettono sorprese esaltanti. Occasioni d’oro da non sprecare. I progetti lavorativi avanzano con passo sicuro, il rapporto di coppia si fa appagante, grazie a novità emozionanti.
Gemelli
Occhi aperti sulle nuove probabili occasioni sotto il profilo economico. Il quadro odierno annuncia ottime prospettive da cogliere al volo. Ciò che vogliamo ottenere dobbiamo guadagnarcelo, ma se giochiamo d’astuzia, l’avremo vinta su tutti i fronti.
Cancro
Con l’appoggio dinamico di Giove, la Luna nel segno ci fa acquistare entusiasmo e fiducia. Favorite tutte le iniziative in ambito professionale, anche le più ardite. Ci attendono conferme da parte dell’ambiente, successi a tutto tondo e bella serenità nella vita di relazione.
Leone
Oggi siamo concentrati sull’interiorità. Non accade di frequente che sentiamo il bisogno di stare per conto nostro, per cui va assecondato e accolto. Dalla meditazione, dall’ascolto interiore, possono scaturire intuizioni importanti per facilitare delle scelte.
Vergine
La settimana inizia in dolcezza, con la Luna in Cancro armonica a Giove. Per quanto brontolona, la famiglia, alla resa dei conti, è un punto fermo. Ritmo vivace e scorrevole, che porta riflessi pronti, spirito d’iniziativa e un accorto uso delle energie.
Bilancia
Nel tardo pomeriggio, la Luna passa in Leone che ci offre dei suggerimenti per coniugare carriera e famiglia, senza scontentare né l’una né l’altra. A volte basta poco per rappacificarsi: una tenerezza, un’attenzione in più, un piccolo gesto affettuoso.
Scorpione
In aspetto favorevole con Giove, la Luna in Cancro illumina una proposta da afferrare al volo, fautrice di positivi cambiamenti su vari fronti. Serata davvero perfetta, per sfoggiare le nostre doti culinarie in occasione di una cena tra vecchi amici.
Sagittario
Un lunedì senza fanfare o squilli di tromba, che lascia spazio al silenzio, alle riflessioni profonde sul passato e sul futuro, sui desideri più segreti. Per realizzare i progetti controlliamo il bilancio: il denaro arriva, possiamo destinarlo a ciò che abbiamo in mente.
Capricorno
Mettiamo a punto decisioni importanti, e con l’aiuto degli amici, facciamo propositi che incoraggino la nostra evoluzione professionale ora in stallo. Non lasciamo nel cassetto un’idea geniale, proponiamola subito, sperando di ricevere consensi e appoggi.
Acquario
Lavoro, salute e faccende burocratiche, sono questi i temi odierni. Forse poco stimolanti per noi, ma il buono è che tutto filerà via senza intoppi. Mercurio e Marte sono i promotori dei nostri affari, non soltanto di quelli del cuore. Approfittiamone.
Pesci
Complice un bel trigono d’Acqua della Luna, iniziamo la ripartenza settimanale con la migliore disposizione d’animo. Dalla nostra, intuito, logica e un tempismo perfetto. Dirigiamoci a vele spiegate verso golose opportunità, con il risultato di fare la cosa giusta al momento giusto.