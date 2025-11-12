Oggi “TG2intv” presenta “Quelli che il cinema”

Oggi pomeriggio su Rai 2 “TG2intv” presenta “Quelli che il cinema”. Ospiti di Lisa Marzoli, Federica Gentile e Andrea Piersanti

Mercoledi 12 novembre a “Tg2intv”, rubrica di spettacolo condotta da Lisa Marzoli, in onda alle 18.15 su Rai 2, saranno ospiti Federica Gentile e Andrea Piersanti per presentare il nuovo programma “Quelli che il cinema”. Due box set di 10 episodi visibili su RaiPlay per scoprire le figure professionali che ruotano intorno alla creazione di un film, come registi, sceneggiatori, direttori della fotografia e produttori. Il tutto girato presso il centro sperimentale di cinematografia di Roma.