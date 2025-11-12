Lutto nel mondo del basket: morto a 70 anni Sugar Ray Richardson

Il mondo del basket piange ‘Sugar’ Ray Richardson: se ne va a 70 anni una delle stelle più luminose sui parquet italiani. Piovuto dall’Nba in Italia, negli anni ’80-’90 ha giocato nella Virtus Bologna

“Per sempre uno di noi. Ciao, ‘Sugar‘. La Virtus pallacanestro saluta sui suoi social uno dei suoi campioni più amati e indimenticati: Micheal Ray ‘Sugar’ Richardson, morto oggi a 70 anni. La stella ‘piovuta’ dall’Nba in Italia ha vestito la casacca delle V nere e, soprattutto, con i bianconeri ha vinto e dato spettacolo negli anni ’80-’90. Un giocatore che lasciò il segno. “Bologna piange una delle stelle più luminose di Basket City: se ne è andato Micheal Ray (Sugar) Richardson. Chi ama il basket a Bologna ricorderà per sempre le immagini di questo straordinario giocatore calcare i ‘nostri’ parquet tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90 portando la prima coppa europea alla Virtus“, lo ricorda il sindaco di Bologna, Matteo Lepore esprimendo le condoglianze alla famiglia, alla Virtus, agli amici “e a tutti quelli che a Bologna gli hanno voluto bene”.

