Alt-pop senza compromessi: “L’ho rifatto” è il nuovo singolo dei ForsakeN. Il brano disponibile online su tutte le piattaforme digitali

E’ ora disponibile su tutte le piattaforme digitali “L’ho rifatto”, il nuovo singolo dei ForsakeN, pubblicato per NEEDA Records e distribuito da Altafonte Italia (Sony Music).

Con “L’ho rifatto“, il duo carrarese torna a scuotere la scena alternative italiana con un brano che mette a nudo il disagio di uno stile di vita eccessivo, raccontato senza filtri né mezze misure. Il pezzo, dalle sonorità alternative pop e pop rock, trasmette un’atmosfera malinconica resa sorprendentemente accessibile, capace di catturare sia gli ascoltatori più legati alla scena underground sia il pubblico mainstream. Un equilibrio sottile tra introspezione e potenza sonora, tra sincerità lirica e immediatezza melodica.

“L’ho rifatto” è un viaggio nella mente di chi lotta con se stesso e con i propri eccessi – una confessione che diventa liberazione, una cicatrice che diventa arte.