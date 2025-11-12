La manager Giuliana Giuliani muore durante un’immersione all’Elba: aperta inchiesta

Morta all’isola d’Elba durante un’immersione, aperta un’inchiesta: la vittima, Giuliana Giuliani, 54 anni di Forlì, era una manager

Si è sentita male mentre risaliva e appena tornata sulla barca, dopo un’immersione subacquea al largo di Sant’Andrea, all’isola d’Elba. Ha manifestato difficoltà respiratorie che sono andate peggiorando sempre più e, nonostante i compagni di immersione siano subito intervenuti, non c’è stato niente da fare per Giuliana Giuliani, manager di 54 anni conosciutissima a Forlì nel settore della cooperazione sociale. Era vicepresidente di For.B e aveva due figlie: è morta domenica mattina 9 novembre. All’isola d’Elba era andata con un gruppo di appassionati sub di un’associazione forlivese: l’escursione si è svolta nella zona di Sant’Andrea, in località Zanca, nel comune di Marciana Marina. Ora sarà la Procura di Livorno a cercare di ricostruire cosa sia successo e come mai Giuliani si sia sentita male: forse la risalita è avvenuta troppo in fretta? Forse c’è stato qualche problema con le attrezzature? Le attrezzature sono state sequestrate. E altre risposte arriveranno, si spera, dall’autopsia.

L’immersione a cui la donna aveva partecipato viene descritta dagli esperti come “regolare e controllata”. La 54enne nella parte finale della risalita e poi anche sulla barca ha mostrato sintomi di malore cardiocircolatorio. Le sue condizioni sono peggiorate rapidamente. I compagni di immersione hanno subito tentato di intervenire per rianimarla, e lo stesso hanno fatto i sanitari del 118 intervenuti da Portoferraio. Sul posto sono arrivati l’automedica da Portoferraio, un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Marciana Marina e l’elicottero Pegaso 2. I soccorsi son stati inutili: la donna è morta poco dopo lo sbarco a terra.

La Procura di Livorno ha aperto un’inchiesta per accertare le cause della morte e chiarire se si sia trattato di un improvviso malore o se vi siano stati altri fattori, come un possibile problema tecnico o una risalita troppo rapida. Tutta l’attrezzatura utilizzata è stata sequestrata per consentire le verifiche tecniche e la magistratura ha disposto l’autopsia sul corpo della donna. Si attendono ora i risultati degli esami per stabilire con precisione l’origine del decesso.

